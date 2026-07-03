ارتفاع حصيلة قتلى تفجير دمشق إلى 10 بينهم 6 محامين

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السورية، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف أحد المقاهي بالقرب من القصر العدلي في دمشق إلى 10 قتلى و21 مصاباً. اضافة اعلان





وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، الخميس، مقتل 9 أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء التفجير، موضحة أن التحقيقات والإجراءات الأولية أظهرت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.



وأكدت الوزارة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية فور التحقق منها.



من جانبه، أعلن نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، مقتل 6 محامين وإصابة 7 آخرين في التفجير الذي استهدف المقهى الواقع قرب القصر العدلي في دمشق، موضحاً أن المكان يشهد عادةً وجود أعداد كبيرة من المحامين والمراجعين.



وأضاف الطويل، الخميس، أن النقابة تنسق بشكل مباشر مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة لمتابعة سير التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وتقديم جميع التسهيلات القانونية والفنية اللازمة للجهات الأمنية.



وأشار إلى أن النقابة تتابع أوضاع المصابين في المستشفيات، وتقف إلى جانب أسر الضحايا، مؤكداً أنها تضع جميع إمكانياتها وخبراتها في خدمة العدالة، وصولاً إلى كشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة.





