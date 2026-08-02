ارتفاع حصيلة قتلى زلزال مقاطعة كوماموتو اليابانية إلى 38

12:38 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القتلى بسبب زلزال قوي ضرب مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي إلى 38 قتيلا، حيث تم تأكيد وفاة شخصين آخرين، طبقا لما ذكره مركز قيادة الاستجابة للكوارث في المقاطعة. اضافة اعلان





وحتى صباح اليوم الأحد، بلغ عدد المنازل المتضررة 3851 منزلا، فيما لا تزال إمدادات المياه مقطوعة عن 46 ألفا و800 أسرة.



ووسط حرارة الصيف الشديدة، يقيم 9226 شخصا في 210 مراكز إيواء، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية اليوم الأحد.



وكان زلزال بقوة 7.1 درجة قد ضرب اليابان يوم الثلاثاء الماضي.



وتتعرض اليابان للزلازل لأنها تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011، بقوة 9.0 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث موجات مد عالية "تسونامي"، وأسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.







