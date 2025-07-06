الأحد 2025-07-06 10:55 ص
 

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات تكساس إلى 50 شخصًا .. والأردن يعزي

مركبات منقلبة وأشجار مكسورة بعد فيضان مفاجئ في تكساس
مركبات منقلبة وأشجار مكسورة بعد فيضان مفاجئ في تكساس
 
الأحد، 06-07-2025 08:10 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات المدمّرة في وسط تكساس إلى 50 شخصًا، بينهم 15 طفلًا، السبت، بحسب ما أعلن مسؤولون، في وقت يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن أكثر من 20 فتاة مفقودة.اضافة اعلان


وكانت مقاطعة كير الأكثر تضررًا، إذ سجلت 43 قتيلًا، تلتها مقاطعة ترافيس بـ4 وفيات، بينما لقي شخصان حتفهما في مقاطعة بورنيت، وقتل آخر في مقاطعة توم غرين.

وبقي التحذير قائمًا من الفيضانات في أنحاء وسط تكساس، في وقت ارتفع فيه منسوب نهر غوادالوبي ثمانية أمتار في غضون 45 دقيقة فقط.

وسادت الفوضى في مخيم كير الصيفي الذي كان يستضيف مئات الفتيات، حيث غطّت الوحول البطانيات والألعاب والمقتنيات.

وقال قائد شرطة المنطقة المنكوبة لاري ليثا في مؤتمر صحفي: "انتشلنا 43 جثة في مقاطعة كير، من بينها 28 بالغًا، و15 طفلًا".

من جانبه، أكّد رئيس إدارة الطوارئ في تكساس نيم كيد أن أطقم الإنقاذ الجوية والبرية والمائية تقوم بعمليات تمشيط على طول نهر غوادالوبي بحثًا عن ناجين وجثث القتلى، مضيفًا: "سنواصل البحث حتى يتم العثور على جميع المفقودين".

وأعلن حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت في مؤتمر صحفي عزمه توسيع نطاق حالة الكارثة في الولاية، وطلب موارد فدرالية إضافية من الرئيس دونالد ترامب.

بدأت الفيضانات يوم الجمعة، إذ هطلت في غضون ساعات كميات من الأمطار تعادل ما تهطل عادة خلال أشهر.

وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية من فيضانات أخرى، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

وفي كيرفيل، السبت، بدا جريان نهر غوادالوبي، الذي يُعرف بهدوئه، سريعًا جدًا، فيما امتلأت مياهه بالركام.

وقال أحد السكان، ويدعى جيراردو مارتينيز (61 عامًا): "تجاوزت المياه مستوى الأشجار، نحو 10 أمتار.. جرفت الأنهار سيارات ومنازل بأكملها".

ورغم أن الفيضانات الناتجة عن عدم قدرة الأرض على امتصاص الأمطار ليست جديدة، إلا أن العلماء يؤكدون أن التغير المناخي المدفوع بالأنشطة البشرية جعل الفيضانات والجفاف وموجات الحر أكثر تكرارًا وحدة.

وأفاد ليثا بأن 27 فتاة من مخيم "ميستك" في مقاطعة كير ما زلن مفقودات. وكان المخيم يستضيف نحو 750 فتاة على ضفاف النهر.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 4 من الفتيات المفقودات قد لقين حتفهن، وفقًا لعائلاتهن.

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأميركية بضحايا الفيضانات التي وقعت على طول نهر غوادالوبي في ولاية تكساس، والتي أسفرت عن عشرات القتلى والمفقودين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية في هذا المصاب الأليم، معربًا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنيًا السلامة للمفقودين.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي أمين عام "حزب الله": سنستمر في مواجهة إسرائيل ولن نقبل بالتطبيع معها

جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه

أخبار محلية بتوجيهات ملكية .. فرق إطفاء متخصصة من الدفاع المدني الأردني تشارك في إخماد الحرائق بسوريا

غاتع

منوعات نجاة فتاة بأعجوبة بعد أن جرفتها فيضانات تكساس لمسافة 20 ميلاً - فيديو

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية قرار حكومي يخفف أعباء المكلفين الضريبية

فافا

فن ومشاهير شاهد أول ظهور للزعيم بعد غياب استمر لسنوات

ن

منوعات مشروبات طبيعية تعزز التركيز وتقاوم حرارة الصيف لطلاب الثانوية العامة

ا

أسواق ومال انطلاق قمة "بريكس" في ريو دي جانيرو اليوم الأحد

البالونات التي التصدي لها

أخبار محلية بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى



 
 





الأكثر مشاهدة