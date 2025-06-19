ارتفاع عدد الإصابات في إسرائيل الى 70

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية إسرائيلية، صباح الخميس، بارتفاع عدد المصابين جراء القصف الإيراني المباشر الذي استهدف جنوب إسرائيل إلى 70 شخصًا على الأقل، بينهم حالات حرجة، وذلك بعد تقييم أولي للأضرار التي لحقت بالمواقع المستهدفة.



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض مستشفى سوروكا الواقع جنوبي البلاد لإصابة مباشرة، عقب إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ ضمن تصعيد عسكري مستمر منذ سبعة أيام.



وصرّح ناطق باسم ال مستشفى بأن هناك "تضررًا واسعًا في عدة أقسام"، مؤكّدًا استمرار عمليات الإخلاء والتقييم، فيما طُلب من المواطنين "الإسرائيليين" عدم التوجه إلى المستشفى حتى إشعار آخر.





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