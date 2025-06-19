ارتفاع عدد الإصابات في إسرائيل الى 70

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض مستشفى سوروكا الواقع جنوبي البلاد لإصابة مباشرة، عقب إطلاق إيران دفعة جديدة من الصواريخ ضمن تصعيد عسكري مستمر منذ سبعة أيام.
وصرّح ناطق باسم ال
وأشارت القناة "12 الإسرائيلية" إلى أن القصف أسفر عن دمار واسع في منطقة غوش دان.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الهجمات الإيرانية شملت استخدامًا مزدوجًا للصواريخ والطائرات المسيّرة، مع تسجيل سقوط صواريخ في أربع مواقع مختلفة، في إطار ما وصفته بـ"أعنف موجة قصف منذ بداية التصعيد".
وكالات
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