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ارتفاع عدد الجرحى في نهاريا إلى 3 أشخاص

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 26-11-2024 01:21 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين في قصف حزب الله لمدينة نهاريا إلى 3 أشخاص.

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وكانت قد وصفت وسائل إعلام إسرائيلية القصف الذي وقع في نهاريا بأنه خطير جدا، وذكرت أنه تم إجلاء شخص مصاب بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة.

 
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