ارتفاع عدد الشهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، إنّ 22 شخصا على الأقل استشهدوا و117 أصيبوا جراء غارتين إسرائيليتين على العاصمة اللبنانية بيروت.

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وأفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، الخميس، بأنّ غارتين إسرائيليتين طالتا مساء الخميس حيّين سكنيّين في بيروت، في ثالث استهداف من نوعه لقلب العاصمة اللبنانية منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 23 أيلول/سبتمبر.