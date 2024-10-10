ارتفاع عدد الشهداء في الغارتين الإسرائيليتين على بيروت إلى 22

وأفادت وسائل إعلام رسمية لبنانية، الخميس، بأنّ غارتين إسرائيليتين طالتا مساء الخميس حيّين سكنيّين في بيروت، في ثالث استهداف من نوعه لقلب العاصمة اللبنانية منذ تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 23 أيلول/سبتمبر.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام "شنّ العدو الإسرائيلي غارة في بيروت، استهدفت مبنى بالقرب من مجمّع خاتم الأنبياء في النويري، إضافة إلى غارة أخرى في منطقة رأس النبع بالقرب من مبنى العاملية".
ووقعت الغارة في منطقتين سكنيّتين مكتظّتين.
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