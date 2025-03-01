ارتفاع عدد المصابين بالحصبة في ولاية تكساس الأمريكية إلى 146

"حتى الآن، تم اكتشاف 146 حالة إصابة منذ نهاية يناير. تم نقل 20 مريضا إلى المستشفى"، وفقا لما جاء على موقع الإدارة.
كما أشارت إلى أن أول حالة وفاة نتيجة تفشي المرض، والتي توفيت في ليلة 26 فبراير الجاري، كانت لطالب مدرسي لم يتم تطعيمه. ولم يتم تحديد عمر وحالة التطعيم للشخص المتوفى سابقا.
وكان قد تم الإبلاغ سابقا عن 133 حالة إصابة بهذا المرض في الولاية.
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