 
الإثنين 2024-11-04 11:43 م
 

ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية بإسرائيل إلى 5

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
الإثنين، 04-11-2024 10:08 م
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية ارتفع إلى 5 بعد اعتقال عسكري رابع برتبة رفيعة.اضافة اعلان


وبدورها، أفادت إسرائيل اليوم بأن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.
 
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