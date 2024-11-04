ارتفاع عدد المعتقلين في قضية التسريبات الأمنية بإسرائيل إلى 5

وبدورها، أفادت إسرائيل اليوم بأن نتنياهو طلب في رسالة إلى المستشار القانوني للحكومة التحقيق في تسريبات المناقشات الأمنية.
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