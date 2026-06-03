الأربعاء 2026-06-03 02:58 م

ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني على مطار الكويت إلى 63

ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني على مطار الكويت إلى 63
ارتفاع عدد جرحى الهجوم الإيراني على مطار الكويت إلى 63
 
الأربعاء، 03-06-2026 02:09 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة جرحى الهجوم الإيراني على مطار الكويت صباح اليوم الأربعاء، إلى 63 إلى جانب قتيل أعلن عنه في وقت سابق.اضافة اعلان


وأعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 63 شخصا جراء "العدوان الإيراني الغاشم على الكويت".

وأكدت الوزارة أن الإصابات شملت مدنيين وعاملين في مطار الكويت ومسافرين.

وأضافت أنه تم تفعيل خطط الطوارئ ورفع درجة التأهب في جميع المستشفيات والمؤسسات الطبية.

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، وفاة شخص وإصابة آخرين إثر هجوم إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، وفق بيان رسمي.

وأعربت الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية التي وصفتها بـ«الغاشمة»، والمتواصلة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقالت الوزارة في بيانها إن الهجمات الإيرانية استهدفت منشآت مدنية وحيوية، منها مطار الكويت الدولي، وبعثات دبلوماسية.

واعتبرت أن ما تقوم به إيران من اعتداءات سافرة تؤدي إلى زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر وتفوض أمن واستقرار المنطقة.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت بعد استهداف مبنى تي 1 بطائرات مسيرة وصواريخ إيرانية.
 
 


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