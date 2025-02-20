ارتفاع عدد شهداء انفجار النيرب بمحافظة إدلب السورية إلى 8 أشخاص

وذكر الدفاع المدني السوري، مساء الخميس في قناته على تلغرام، أن أغلب الضحايا من عائلة واحدة، وأن فرقه أسعفت عدداً من المصابين، وانتشلت جثامين عدد من الضحايا من تحت الأنقاض.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الانفجار خلف دماراً كبيراً في منازل المدنيين.
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