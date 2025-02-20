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ارتفاع عدد شهداء انفجار النيرب بمحافظة إدلب السورية إلى 8 أشخاص

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 10:53 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الضحايا المدنيين الذين استشهدوا اليوم الخميس جراء انفجار ذخائر ‏منقولة من مخلفات الحرب، ضمن منزل سكني ببلدة النيرب شرقي مدينة إدلب السورية، ‏إلى 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، ‏إضافة إلى إصابة طفلة أخرى ‏بجروح.‏

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وذكر الدفاع المدني السوري، مساء الخميس في قناته على تلغرام، أن أغلب الضحايا من ‏عائلة واحدة، وأن فرقه أسعفت عدداً من المصابين، وانتشلت جثامين عدد من ‏الضحايا من تحت الأنقاض.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الانفجار خلف دماراً كبيراً في منازل المدنيين.

 
gnews

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