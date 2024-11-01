ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة عدد قتلى الفيضانات العنيفة في إسبانيا إلى 205 أشخاص وفق ما أفادت به فرق الإنقاذ مع ترجيح أن يرتفع العدد نظرا إلى عدد المفقودين الكبير.

اضافة اعلان



وقال الجهاز الذي ينسق خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا، إنه تأكد مقتل 202 شخص فيها، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والاندلس بمقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما نقلت قناة فرانس 24.



وأعلن معهد الأرصاد الجوية الحكومي أمس الخميس، أن مستوى هطل الأمطار في منطقة فالنسيا، غير مسبوق، واصفا الوضع بأنه "أسوأ فترة خلال قرن".



وأضاف المعهد، أن كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت في 8 ساعات فقط، تعادل إجمالي الأمطار المتساقطة خلال عام كامل.



وتشهد منطقة فالنسيا وساحل البحر الأبيض المتوسط الإسباني بشكل عام في فصل الخريف ظاهرة جوية تسمى "غوتا فريا" (النقطة الباردة) وهي منخفض جوي منعزل على ارتفاعات عالية يتسبب بهطول أمطار مفاجئة وعنيفة جدا تستمر أحيانا لأيام عدة.