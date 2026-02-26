ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 40 قتيلا

الوكيل الإخباري- أظهرت الأرقام الصادرة، الأربعاء، عن إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل ارتفاع عدد الضحايا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بالولاية إلى 40 قتيلا.

