ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 40 قتيلا

وقالت إدارة الإطفاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح قرابة 3600 شخص في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 110 كيلومترات، بينما لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.
