الخميس 2026-02-26 03:12 ص

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 40 قتيلا

علم البرازيل
البرازيل
 
الخميس، 26-02-2026 02:02 ص

الوكيل الإخباري- أظهرت الأرقام الصادرة، الأربعاء، عن إدارة الإطفاء بولاية ميناس جيرايس جنوب شرق البرازيل ارتفاع عدد الضحايا جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة بالولاية إلى 40 قتيلا.

وقالت إدارة الإطفاء إن الفيضانات والانهيارات الأرضية تسببت في نزوح قرابة 3600 شخص في مدينتي جويز دي فورا وأوبا، اللتين تبعدان عن بعضهما قرابة 110 كيلومترات، بينما لا يزال 27 شخصا في عداد المفقودين.

 
 


