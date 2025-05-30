ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 115 قتيلا

وقال المتحدث باسم أجهزة الإسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة "انتشلنا حتى الآن 115 جثة، ونتوقع انتشال المزيد، لأن السيول جرفت معها أشخاصًا الى نهر النيجر".
وفي وقت سابق، قال حسيني عيسى مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية النيجر للصحفيين إن "حصيلة القتلى بلغت نحو 88".
وكان عدد القتلى صباح الجمعة 36 شخصًا.
وجرفت الأمطار الغزيرة مساء الأربعاء عشرات المنازل في بلدة موكوا ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص.
وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين الجمعة.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد
-
البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية
-
قتلى وعالقون بانهيار صخري في منجم بإندونيسيا
-
الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية
-
عاجل ماسك يُعلن الخلاف مع إدارة ترامب: "لا أوافق على كل شيء"
-
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي عمان
-
شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل
-
اليابان تبدأ برفع العقوبات عن سوريا