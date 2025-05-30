ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 115 قتيلا

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مساء الأربعاء الماضي بلدة موكوا في وسط نيجيريا إلى 115 قتيلا على الأقل.

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وقال المتحدث باسم أجهزة الإسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة "انتشلنا حتى الآن 115 جثة، ونتوقع انتشال المزيد، لأن السيول جرفت معها أشخاصًا الى نهر النيجر".



وفي وقت سابق، قال حسيني عيسى مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية النيجر للصحفيين إن "حصيلة القتلى بلغت نحو 88".



وكان عدد القتلى صباح الجمعة 36 شخصًا.



وجرفت الأمطار الغزيرة مساء الأربعاء عشرات المنازل في بلدة موكوا ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص.



وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين الجمعة.