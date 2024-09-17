ارتفاع عدد ضحايا انفجار الأجهزة اللاسلكية في لبنان

وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.
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