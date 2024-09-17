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ارتفاع عدد ضحايا انفجار الأجهزة اللاسلكية في لبنان

علم دولة لبنان
لبنان
الثلاثاء، 17-09-2024 11:09 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء جراء حادث انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية إلى 9، إضافة إلى 2800 جريح.اضافة اعلان


وطالبت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة لاسلكية ذات نوعية محددة - Pager - برميها بعيدا عنهم بشكل فوري.
 
gnews

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