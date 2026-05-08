ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في وسط الصين إلى 37 قتيلا

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا انفجار وقع في مصنع للألعاب النارية بمقاطعة هونان وسط الصين، مساء الاثنين الماضي.





وأسفر الحادث حتى الساعة 12:00 ظهرا من اليوم الجمعة بتوقيت بكين، عن مقتل 37 شخصا وفقدان شخص واحد وإصابة 51 آخرين يتلقون العلاج في المستشفيات. ويعاني خمسة من المصابين من إصابات حرجة، إلا أن علاماتهم الحيوية مستقرة. وقد اكتملت عمليات البحث والإنقاذ في موقع الحادث إلى حد كبير، وفق ما أوردته وكالة (شينخوا) الصينية.



وبعد الحادث، فعّلت سلطات تشانغشا على الفور استجابة الطوارئ وشكّلت فريق عمل وأرسلت أكثر من 1500 فرد لتنفيذ عمليات الإنقاذ وتقديم العلاج الطبي. واستدعت الشرطة ثمانية أشخاص للاشتباه في إهمالهم الذي أدى إلى الحادث.









