الثلاثاء 2026-03-24 08:07 ص

ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في كولومبيا إلى 66 قتيلا

الثلاثاء، 24-03-2026 05:33 ص
الوكيل الإخباري-   قُتل 66 شخصا وأصيب العشرات بجروح في تحطّم طائرة عسكرية تقل 125 شخصا أثناء إقلاعها في جنوب كولومبيا، وفقا لحصيلة جديدة أفاد بها مصدر عسكري.اضافة اعلان


وتحطّمت مروحية من طراز هيركوليز سي-130 بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.

وبحسب المصدر العسكري، تسببت الحادثة في مقتل 58 جنديا وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيَين.
 
 


أحدث الأخبار

دخان يتصاعد من جراء غارة جوية إسرائيلية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت خلال الليل

ارتفاع أسعار النفط

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الذهب

أسواق ومال انخفاض كبير على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

البقاء لله

الوفيات وفيات الثلاثاء 24-3-2026

مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

عربي ودولي مسؤول أمريكي: الضربات على إيران ستستمر خلال المحادثات

الرائد معاذ موسى النعيمات

أخبار محلية الأمن ينعى الرائد معاذ النعيمات

مصافي النفط على ضفاف نهر في مدينة يوكايتشي باليابان

عربي ودولي اليابان ستبدأ بضخ النفط من مخزوناتها الاحتياطية اعتبارا من الخميس

علم العراق

عربي ودولي العراق: قتيل وجرحى بغارتين جويتين على الأنبار



 






