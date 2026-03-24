ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في كولومبيا إلى 66 قتيلا

05:33 ص

الوكيل الإخباري- قُتل 66 شخصا وأصيب العشرات بجروح في تحطّم طائرة عسكرية تقل 125 شخصا أثناء إقلاعها في جنوب كولومبيا، وفقا لحصيلة جديدة أفاد بها مصدر عسكري.





وتحطّمت مروحية من طراز هيركوليز سي-130 بعيد إقلاعها من بويرتو ليغويزامو في مقاطعة بوتويامو قرب الحدود الجنوبية مع الإكوادور، وكان فيها 125 شخصا، وقد فتحت السلطات تحقيقا في أسباب الحادثة.



وبحسب المصدر العسكري، تسببت الحادثة في مقتل 58 جنديا وستة من أفراد القوات الجوية وشرطيَين.





