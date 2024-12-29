ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن السلطات أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بالعجلات، حيث انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي، وكان على متنها 181 شخصا بمن فيهم 6 من أفراد الطاقم.
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