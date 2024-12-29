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ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 29-12-2024 09:38 م

الوكيل الإخباري-  ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كورية أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب العاصمة "سيؤول" قادمة من بانكوك، إلى 179 شخصا، فيما نجا شخصان من أفراد الطاقم.

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ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن السلطات أن الطائرة من طراز بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" تحطمت أثناء محاولة هبوط دون الاستعانة بالعجلات، حيث انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار سياج في مطار موان الدولي، وكان على متنها 181 شخصا بمن فيهم 6 من أفراد الطاقم.

 
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