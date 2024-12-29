ارتفاع عدد ضحايا تحطم الطائرة الكورية إلى 179 شخصا

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة ركاب كورية أثناء هبوطها في مطار موان بجنوب غرب العاصمة "سيؤول" قادمة من بانكوك، إلى 179 شخصا، فيما نجا شخصان من أفراد الطاقم.

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