ارتفاع عدد ضحايا حريق بعمارة سكنية في موسكو إلى ثلاثة أشخاص

وقال المصدر لوكالة "نوفوستي" اليوم الإثنين: "تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص بعد إخماد الحريق".
وكان حريق قد اندلع في شقتين من المبنى، حيث انهار السقف بين الطابقين الثامن والتاسع، وتم إخلاء سكان العمارة إلى مراكز إيواء مؤقتة.
وتم احتواء الحريق بالكامل حوالي الساعة 23:00 مساء، وأُصيب جراءه حسب بيانات مختلفة، أكثر من عشرة أشخاص بينهم أطفال.
وأوضحت مصادر أمنية أن الشقة التي نشب فيها الحريق كانت للإيجار، ولم يكن المستأجر موجودًا فيها لحظة وقوع الحادث.
وأعلنت الإدارة الرئيسية للتحقيقات في موسكو عن فتح تحقيق جنائي، فيما يجري العمل على تحديد السبب الدقيق للحادث بعد ورود معلومات أولية تفيد بأنه وقع نتيجة انفجار للغاز.
روسيا اليوم
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