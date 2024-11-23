ارتفاع عدد ضحايا مجزرة البسطا لـ20 شهيدا و66 مصابا

11:24 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة البسطا إلى 20 شهيدا و66 مصابا في حصيلة محدثة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البسطا في بيروت، بالإضافة إلى تدمير 5 مبانٍ أخرى في المنطقة. اضافة اعلان





وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بأن بيروت استفاقت اليوم على مجزرة مروعة، حيث دمر الطيران الحربي الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنيا مكونا من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطا إثر قصفه بـ5 صواريخ.

