ارتفاع عدد ضحايا مجزرة البسطا لـ20 شهيدا و66 مصابا

وكانت وكالة الأنباء اللبنانية، قد أفادت بأن بيروت استفاقت اليوم على مجزرة مروعة، حيث دمر الطيران الحربي الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنيا مكونا من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطا إثر قصفه بـ5 صواريخ.
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