ارتفاع عدد قتلى العاصفة القوية التي ضربت الولايات المتحدة إلى 28

وأشارت القناة إلى أن ملايين الأمريكيين ما زالوا في منطقة الخطر الشديد بسبب تهديد الأعاصير والرياح العاتية.
وتستمر العاصفة، المصحوبة بإعصار مع هبات رياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة وحبات برد كبيرة، في التحرك شرقا، مما يهدد منطقة الغرب الأوسط وجنوب البلاد.
وفي وقت سابق، تسببت الحرائق الكبيرة والعواصف الترابية في ولايات كانساس وتكساس وأوكلاهوما، حيث قُتل 13 شخصا.
من بين الضحايا الـ 28، كانت 15 منها ناجمة عن الأعاصير، أما الباقي فكان بسبب الرياح العاتية والحرائق.
وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن العاصفة قد تشتد، وحثوا السكان على توخي الحذر.
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