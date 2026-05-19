ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق نار بجنوب تركيا إلى 6

وجاء في منشور لمكتب حاكم محافظة مرسين بجنوب شرق تركيا على منصة "اكس" أن ثمانية أشخاص أصيبوا.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء أن المهاجم المشتبه به هو رجل يبلغ من العمر 37 عاما، أطلق النار على زوجته في الشارع مساء أمس الاثنين بعد ذلك قتل صاحب مطعم وأحد العاملين فيه.
وأضافت الوكالة أنه فر من موقع الحادث وقتل آخرين أثناء فراره، ومن بينهم صبي (16 عاما).
واستخدمت الشرطة طائرات مروحية وطائرات مسيرة خلال الليل للقبض على المهاجم، الذي يتردد أنه انتحر. وقال مكتب المحافظ إن المشتبه به لديه تاريخ بالنسبة للمشاكل العقلية وإدمان المخدرات.
وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأقارب الضحايا.
