ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 34 شخصا الجمعة بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا، وفق حكومة إقليم كوماموتو الياباني.

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