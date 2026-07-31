الجمعة 2026-07-31 12:57 م

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34

ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34
ارتفاع عدد قتلى زلزال اليابان إلى 34
 
الجمعة، 31-07-2026 12:09 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب غربي اليابان في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 34 شخصا الجمعة بعد أن كانت الحصيلة عند 25 شخصا، وفق حكومة إقليم كوماموتو الياباني.

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كما أصيب 6 آخرون بجروح خطيرة جراء الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من الثلاثاء وأدى لانهيار مبان وتصدع طرق وتعطل سلاسل إمدادات.

 
 


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