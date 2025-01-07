ارتفاع عدد قتلى زلزال غرب الصين إلى 53

الوكيل الإخباري- قتل ما لا يقل عن 53 شخصاً في زلزال قوي ضرب منطقة التبت في جبال الهيمالايا جنوب غرب الصين، وشعر به السكان في النيبال المجاورة صباح اليوم الثلاثاء، كما انهارت العديد من المباني، وفق إعلام رسمي.

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وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، نقلاً عن السلطات الرسمية، إصابة أكثر من 62 شخصاً، بحصيلة غير نهائية يُرجح ارتفاعها، مؤكدة انهيار عدد من المباني.



وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالاً قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي، ثاني أكبر مدينة في التبت، والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.



وأوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و5 دقائق بتوقيت غرينتش، وكان على عمق 10 كيلومترات.



وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عدداً قليلاً من المناطق المأهولة ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال الذي كان يبعد 380 كيلومتراً عن لاسا، عاصمة التبت.



بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو، على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم بعد تعرض عدد كبير منها للاهتزاز.

كما وقعت هزّات أرضية وسلسلة هزّات ارتدادية في المناطق النيبالية المحيطة بلوبوش في الجبال العالية قرب جبل إيفرست.



وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر، ففي عام 2008 تسبب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان بمقتل نحو 70 ألف شخص.



وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالاً بلغت قوتها 3 درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيغاتسي في السنوات الخمس الماضية، لكن جميعها كانت أقل من زلزال اليوم الثلاثاء.



وفي 2015، هز زلزال قوته 7.8 درجات منطقة قريبة من كاتماندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو 9 آلاف شخص، وتسبب في إصابة الآلاف، في أسوأ زلزال تشهده البلاد.

