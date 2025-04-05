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ارتفاع عدد قتلى زلزال ميانمار إلى 3354 شخصا

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أرشيفية
 
السبت، 05-04-2025 10:03 ص

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس، ارتفع إلى 3354 شخصا.

وقالت وسائل الإعلام إن عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3354، مع إصابة 4850 شخصا وفقدان 220 آخرين، في حين أشاد منسق الإغاثة في الأمم المتحدة الزائر للبلاد، بالمنظمات الإنسانية والمجتمعية لقيادتها جهود الإغاثة.

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وتحذر منظمات الإغاثة من أن العدد الحقيقي للأشخاص المفقودين ربما يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.


ووقع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر في ميانمار يوم 28 مارس، وشعر بالزلزال سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند.


وعاد زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، اليوم السبت إلى العاصمة نايبيداو، بعد رحلة خارجية لحضور قمة في بانكوك، لدول جنوب وجنوب شرق آسيا، حيث التقى أيضا بشكل منفصل بزعماء تايلاند ونيبال وبوتان وسريلانكا والهند.

 

RT

 
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