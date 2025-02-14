ارتفاع عدد مصابي اعتداء الدهس في ميونيخ إلى 30

وتمكنت الشرطة من احتجاز السائق، الذي تبين لاحقا أنه مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما، يعيش في ألمانيا منذ ديسمبر 2016.
وأشار رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، إلى أن الحادث قد يكون عملا إرهابيا، رغم أن الدوافع النهائية ما تزال قيد التحقيق.
ووفقا لبيان صادر عن شرطة ميونخ، فإن المشتبه به كان يحمل تصريح إقامة وعمل ساري المفعول، على الرغم من رفض طلبه اللجوء في عام 2020.
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