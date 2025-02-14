 
الجمعة 2025-02-14 02:39 م
 

ارتفاع عدد مصابي اعتداء الدهس في ميونيخ إلى 30

من موقع عملية الدهس
من موقع عملية الدهس
الجمعة، 14-02-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الشرطة الألمانية أن عدد المصابين في اعتداء الدهس الذي وقع خلال مظاهرة في ميونخ أمس الخميس ارتفع إلى 30 .

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 وتزامن الحادث مع إضراب نظمته نقابة "فيردي" لعمال المؤسسات الاجتماعية، حيث صدمت سيارة مجموعة من المتظاهرين.

وتمكنت الشرطة من احتجاز السائق، الذي تبين لاحقا أنه مواطن أفغاني يبلغ من العمر 24 عاما، يعيش في ألمانيا منذ ديسمبر 2016.

وأشار رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، إلى أن الحادث قد يكون عملا إرهابيا، رغم أن الدوافع النهائية ما تزال قيد التحقيق.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة ميونخ، فإن المشتبه به كان يحمل تصريح إقامة وعمل ساري المفعول، على الرغم من رفض طلبه اللجوء في عام 2020.

 
gnews

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