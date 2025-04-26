ارتفاع عدد مصابي انفجار الميناء في بندر عباس بإيران إلى 281

02:15 م

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الوكيل الإخباري- أسفر انفجار قوي وقع السبت في مرفأ رئيسي في جنوب إيران عن سقوط ما لا يقل عن 280 جريحا، على ما أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي الذي لم يعط على الفور أي توضيح حول سبب الانفجار. اضافة اعلان





وذكر التلفزيون الرسمي نقلا عن جهاز الطوارئ أن "281 شخصا أصيبوا بجروح ونقل منهم العشرات إلى مراكز الاستشفاء" بعد الانفجار في مرفأ الشهيد رجائي على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب طهران قرب مدينة بندر عباس الساحلية الكبيرة.



وفي وقت سابق، نقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في هرمزغان قوله إنه "وقع الانفجار في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، ونعمل على إخماد الحريق".



وقال مسؤول جهاز الطوارئ مهرداد حسن زاده للتلفزيون إن "الحادث وقع نتيجة انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة رصيف ميناء الشهيد رجائي".



ويعد ميناء الشهيد رجائي، الواقع بالقرب من مدينة بندر عباس الساحلية الرئيسية، أكبر ميناء تجاري في إيران، وتمر عبره أكثر من 70% من البضائع الإيرانية، وفق البيانات الرسمية.



ويقع الميناء على مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط العالمي.



وبث التلفزيون لقطات تظهر عمودا كبيرا من الدخان الأسود يتصاعد في السماء من الميناء.



وأضاف أن دوي الانفجار سُمع على مسافة أكثر من 10 كيلومترات.



وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن "موجة الصدمة كانت قوية لدرجة أن معظم المباني في الميناء تعرضت لأضرار بالغة".



ولم يعرف على الفور عدد الموظفين الذين كانوا في الميناء لحظة وقوع الانفجار، في أول يوم عمل في الأسبوع في إيران.



وكالات

