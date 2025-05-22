ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ضعف إقبال المستثمرين

الوكيل الإخباري- ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء وسط مخاوف المستثمرين تجاه آفاق المالية الأمريكية مع ضعف الإقبال في مزاد أجري لسندات طويلة الأجل (20 عاما).



وصعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما إلى 5.1%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 أمس الأربعاء، بعد مزاد ضعيف مفاجئ لسندات الخزانة لأجل 20 عاما.

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وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، الذي يؤثر على أسعار الفائدة على جميع أنواع القروض الاستهلاكية والتجارية، إلى حوالي 4.61%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير الماضي.



وشهدت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، وهو ما يثقل كاهل الدولار وأيضا و"ول ستريت"، مع شعور المتعاملين بالقلق بعد أن خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأمريكي الأسبوع الماضي.



وبلغت عوائد السندات الأمريكية لأجل 20 عاما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023، مسجلة 5.127%. ونتيجة لذلك، واصل الدولار خسائره مقابل اليورو والين.



وقال كيم روبرت، المدير الإداري لتحليل الدخل الثابت العالمي لدى "أكشن إيكونوميكس" في سان فرانسيسكو إن "نتائج المزاد المخيبة للآمال.. تتناسب مع رواية ضعف الطلب على الأصول الأمريكية وسط مخاوف مالية".