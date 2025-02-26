ارتفاع قتلى تحطم الطائرة السودانية إلى 46

وكان الجيش السوداني أعلن -مساء أمس الثلاثاء- تحطم طائرة عسكرية في أثناء إقلاعها من مطار وادي سيدنا غربي العاصمة، مما أدى لمقتل وإصابة عسكريين ومدنيين.
وقالت مصادر عسكرية وطبية في وقت سابق اليوم إن الطائرة تحطمت في منطقة سكنية قرب قاعدة وادي سيدنا الجوية، مما أودى بحياة 20 شخصا، ورجحت أن يكون الحادث وقع نتيجة لأسباب فنية.
من جانبها، قالت وزارة الصحة السودانية -اليوم الأربعاء- إن جهود البحث عن ضحايا تحت الأنقاض لا تزال مستمرة، وأوضحت أن الإسعاف نقل مدنيين مصابين، بينهم طفلان، إلى مستشفى قريب.
الجزيرة
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