ارتفاع كبير بتكاليف التصنيع في بريطانيا بسبب تداعيات حرب إيران

الجمعة، 01-05-2026 02:50 م
الوكيل الإخباري-    سجل قطاع التصنيع في المملكة المتحدة واحدة من أكبر الزيادات في تكاليف الأعمال خلال أكثر من ثلاثين عاماً، نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط المرتبطة بإيران وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "إس آند بي غلوبال (S&P Global)"، أن أسعار مدخلات الإنتاج لدى المصنّعين، مثل المواد الخام والطاقة والعمالة، ارتفعت بأسرع وتيرة منذ بدء هذا المؤشر عام 1992، باستثناء موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا في عام 2022.

وقال روب دوبسون، مدير في إس آند بي غلوبال ماركت، إن القيود المفروضة على حركة النقل عبر مضيق هرمز تسببت في اضطرابات كبيرة في تدفق المواد الأولية؛ مما أدى إلى إطالة فترات تسليم الموردين إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقارب أربع سنوات.

وأضاف أن هذه الاختناقات في الإمدادات خلقت ضغوطًا شديدة على تكاليف الشراء لدى الشركات الصناعية.
 
 


