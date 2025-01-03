ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا ببريطانيا

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا في المستشفيات بلغ أكثر من 5000 حالة يومياً مع نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة مقلقة، مما يدل على موجة قاسية من الأمراض الشتوية التي تشهدها البلاد.
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