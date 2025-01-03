ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا ببريطانيا

الوكيل الإخباري- تضاعفت حالات الإصابة بالإنفلونزا في بريطانيا بنحو أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من الضغط على المستشفيات التي تعاني أيضاً من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، فيروس نوروفيروس، والفيروس التنفسي المخلوي (RSV).

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