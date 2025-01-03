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ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالإنفلونزا ببريطانيا

علم بريطانيا
بريطانيا
الجمعة، 03-01-2025 05:15 م

الوكيل الإخباري-   تضاعفت حالات الإصابة بالإنفلونزا في بريطانيا بنحو أربع مرات مقارنة بالعام الماضي، مما زاد من الضغط على المستشفيات التي تعاني أيضاً من ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، فيروس نوروفيروس، والفيروس التنفسي المخلوي (RSV).

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ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، أن عدد المرضى المصابين بالإنفلونزا في المستشفيات بلغ أكثر من 5000 حالة يومياً مع نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة مقلقة، مما يدل على موجة قاسية من الأمراض الشتوية التي تشهدها البلاد.

 
gnews

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