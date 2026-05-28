ارتفاع معدلات الجوع في الولايات المتحدة مقارنة بذروة جائحة كورونا

الخميس، 28-05-2026 04:57 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الاحتياطي الفدرالي في نيويورك الأربعاء، أن عدد الأميركيين الذين يعانون من الجوع هذا العام بات يفوق ما سُجّل خلال ذروة جائحة كورونا.اضافة اعلان


وأُجري استطلاع في شباط، شمل نحو 1200 من أرباب الأسر في الولايات المتحدة سُئلوا عمّا إذا كانوا قد اضطروا إلى الاستعانة بمدخراتهم أو حسابات الطوارئ لتغطية نفقاتهم، أو واجهوا صعوبة في تأمين ما يكفي من الطعام، أو حُرم أطفالهم من وجبات، أو تلقّوا تبرعات غذائية أو مساعدات حكومية لشراء مواد غذائية.

وقال فرع الاحتياطي الفدرالي في نيويورك "لاحظنا زيادة ملحوظة في انعدام الأمن الغذائي، لا سيما بين الأسر ذات المستوى التعليمي المنخفض والدخل المحدود، والأسر التي لديها أطفال صغار".

وأفاد أكثر من ثلث الأسر في شباط، بأنها اضطرت إلى سحب أموال من مدخراتها لتغطية نفقاتها، مقارنة بنسبة 21.8% في حزيران 2020.
 
 


