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اردوغان يدعو لتشكيل تحالف إسلامي ضد إسرائيل

أردوغان
أردوغان
الأحد، 08-09-2024 12:30 ص
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، دول العالم الإسلامي إلى التحالف لمواجهة مطامع الاحتلال الإسرائيلي التوسعية في المنطقة، مشددا على أن "الوقوف ضد إرهاب الدولة لإسرائيل واجب إسلامي".اضافة اعلان


وقال أردوغان في كلمة له خلال مؤتمر طلاب مدارس الأئمة والخطباء شمالي تركيا، إن "ما يحدث في غزة ليس حربا بين إسرائيل وفلسطين، بل صراع بين الصهيونية التوسعية والمسلمين المدافعين عن وطنهم".
 
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