الجمعة 2026-01-30 01:32 م

اسئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

مطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي
 
الجمعة، 30-01-2026 01:04 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الجمعة، عن استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد توقف مؤقت أمس نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وبحسب بيان صحافي صادر عن إدارة المطار، استؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، بشكل طبيعي صباح اليوم، لافتًا إلى أن الرحلات كانت توقفت مساء أمس بسبب موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى تعليق الرحلات حرصاً على سلامة الملاحة الجوية.

 
 


