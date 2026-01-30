اسئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي، صباح اليوم الجمعة، عن استئناف حركة الملاحة الجوية في المطار، بعد توقف مؤقت أمس نتيجة سوء الأحوال الجوية.

اضافة اعلان