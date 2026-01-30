اسئناف الرحلات الجوية في مطار أربيل بعد توقفها بسبب سوء الأحوال الجوية

وبحسب بيان صحافي صادر عن إدارة المطار، استؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي، بشكل طبيعي صباح اليوم، لافتًا إلى أن الرحلات كانت توقفت مساء أمس بسبب موجة ضباب كثيفة أدت إلى انخفاض مدى الرؤية، مما استدعى تعليق الرحلات حرصاً على سلامة الملاحة الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
تركيا: أردوغان أبلغ نظيره الإيراني استعداد أنقرة للتوسط بين طهران وواشنطن
-
زيلينسكي يعلن عدم التوصل إلى تسوية بخصوص مناطق شرقي أوكرانيا التي تطالب بها روسيا
-
الإخبارية السورية: اتفاق مع "قسد" على إيقاف إطلاق النار ودمج القوات
-
ترامب يحذر بريطانيا من تعزيز العلاقات مع الصين
-
ترامب يكشف عن مرشحه لرئاسة البنك المركزي اليوم
-
زعيم كوريا الشمالية يعلن عن مشاريع كبرى قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الحاكم
-
ترامب يقول إنه ينوي التحدث إلى إيران والبنتاغون يتأهب
-
إغلاق مطار أربيل الدولي بسبب سوء الأحوال الجوية