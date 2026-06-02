استئناف الرحلات الجوية العراقية إلى بيروت

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخطوط الجوية العراقية إعلانها استئناف رحلاتها إلى بيروت.





وعلّقت الخطوط الجوية العراقية الرحلات إلى بيروت أمس الاثنين بسبب الظروف الأمنية والتطورات في المنطقة بعد التصعيد الإسرائيلي في لبنان.





