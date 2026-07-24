استئناف الرحلات بمطار أربيل بعد تعليقها إثر تحطم مسيرة في محيطه

11:50 ص

الوكيل الإخباري- استؤنفت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي بعد تعليقها إثر تحطم طائرة مسيرة بالقرب من المطار، وفق ما ذكر مصدران أمنيان. اضافة اعلان





ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات، وتمت السيطرة على حريق اندلع في المكان.



وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في إقليم كردستان في شمال العراق.



وفي وقت سابق، سُمع دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي، اعقبها تصاعد سحب دخان قرب المطار، بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.



وتتعرض أربيل لهجمات بطائرات مسيرة منذ تجدد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط.









