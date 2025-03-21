استئناف الرحلات بمطار هيثرو بعد الحريق الذي عطل حركة الطيران

ووفق هيئة بي بي سي، هبطت أول رحلة جوية في مطار هيثرو، بعد توقف دام اليوم الجمعة، ونقلت عن إدارة المطار أنها تعمل على إعطاء الأولوية للمسافرين الذين تم تحويل رحلاتهم إلى مطارات أوروبية أخرى، محذرةً الجميع من عدم السفر إلى المطار إلا بعد التنسيق مع شركات الطيران الخاصة بهم.
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