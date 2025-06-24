استئناف الطيران في الخليج بعد إغلاق مؤقت إثر التوترات الإقليمية

وأعلنت البحرين، أمس الاثنين، إعادة فتح مجالها الجوي بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وفي تطور متزامن، أكدت مطارات دبي استئناف عملياتها الجوية، مع التحذير من احتمال تأخر بعض الرحلات نتيجة تداعيات الإغلاق المؤقت وازدحام الحركة الجوية في المنطقة.
وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت إعادة فتح المجال الجوي وعودة حركة الطيران من وإلى مطار الكويت الدولي إلى طبيعتها.
وقالت الإدارة في منشور على إكس إن هذا التطور يأتي "بعد التأكد من استقرار الأوضاع في الأجواء المحيطة بدولة الكويت".
ومن جانبها؛ أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إعادة توجيه رحلات اليوم وغداً، مرجحة إلغاء أو تأخير رحلات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وقالت الشركة في بيان مساء أمس الاثنين: نراقب الوضع في المنطقة باستمرار، ونبقى على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات.
وأكدت الشركة التي تتخذ من مطار أبوظبي مقرا لها أنها لا تقوم بتشغيل رحلاتها إلا عبر المجال الجوي المعتمد، مشيرة إلى أنها لن تقوم بتشغيل أي رحلة ما لم يكن ذلك آمناً.
وقالت إن سلامة المسافرين وطاقم العمل تبقى في قمة أولوياتها.
يشار إلى أن إيران نفذت هجمات صاروخية ضد قاعدتي العديد بقطر وعين الأسد في العراق اللتين يوجد بهما جنود أميركيون ردا على هجمات الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية مطلع الأسبوع.
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