استئناف العمليات في ميناء الفجيرة الإماراتي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

الوكيل الإخباري- استؤنفت، الأحد، عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة في الإمارات بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيّرة واندلاع حريق السبت إلى تعليق الصادرات مؤقتا، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.





وأفادت تقارير بأن الهجوم تسبب في توقف عمليات التصدير لفترة وجيزة، قبل أن تعود الأنشطة في الميناء إلى العمل لاحقا عقب السيطرة على الحريق ومعالجة الأضرار.



وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذا لقرابة مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي، وهو ما يعادل حوالي 1% من الطلب العالمي.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





