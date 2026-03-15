الإثنين 2026-03-16 06:51 م

استئناف العمليات في ميناء الفجيرة الإماراتي بعد هجوم بطائرة مسيّرة

تصاعد الدخان بسبب حريق في منشأة طاقة في الفجيرة
الأحد، 15-03-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   استؤنفت، الأحد، عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة في الإمارات بعد أن أدى هجوم بطائرة مسيّرة واندلاع حريق السبت إلى تعليق الصادرات مؤقتا، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ.


وأفادت تقارير بأن الهجوم تسبب في توقف عمليات التصدير لفترة وجيزة، قبل أن تعود الأنشطة في الميناء إلى العمل لاحقا عقب السيطرة على الحريق ومعالجة الأضرار.

وتعد الفجيرة، الواقعة خارج مضيق هرمز، منفذا لقرابة مليون برميل يوميا من خام مربان الإماراتي، وهو ما يعادل حوالي 1% من الطلب العالمي.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


و

أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

ن

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

ع

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

و

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

ة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

ت

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

و

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

ن

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






