الأربعاء 2026-04-08 11:08 م

استئناف حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد بعد تعليق احترازي

الثلاثاء، 07-04-2026 10:04 ص
الوكيل الإخباري-  استُؤنفت حركة عبور المركبات على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، بعد تعليقها احترازيا إثر إنذارات أمنية في المنطقة الشرقية.اضافة اعلان


وكانت السلطات قد أعلنت، الثلاثاء، تعليق حركة العبور عبر الجسر، استنادًا إلى تنبيهات صادرة عن المنصة الوطنية للإنذار المبكر، قبل أن تعود الحركة إلى طبيعتها لاحقا.

ويُعد جسر الملك فهد، الممتد بطول 25 كيلومترا، المنفذ البري الوحيد الذي يربط بين البلدين، ويشهد حركة مرور كثيفة، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية.
 
 


رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية حسان يجري اتصالا هاتفيا مع سلام ويؤكد تضامن الأردن الكامل مع لبنان

تركيا تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية

عربي ودولي توقيف نحو 200 شخص في تركيا بعد الهجوم على القنصلية الإسرائيلية

كنعان: القدس تستقبل رمضان تحت وطأة التهويد والهدم والتضييق الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال الإسرائيلي يعلن إعادة فتح الأماكن المقدسة في القدس اعتبارا من الخميس

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: إسرائيل مستعدة للعودة إلى القتال ضد إيران في أي لحظة

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية لنظرائه في الخليج ومصر: ضرورة أن تنتج المفاوضات تهدئة شاملة

علما إيران وإسرائيل.

عربي ودولي وزير خارجية إسرائيل: "لم ينته شيء بعد" رغم اتفاق الهدنة

استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

فلسطين استشهاد مراسل "الجزيرة مباشر" محمد وشاح

حالة الطقس في الأردن الاحد وأمطار على هذه المناطق - تحذيرات

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات



 






