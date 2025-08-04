استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة

12:26 م

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الوكيل الإخباري- أُعيد، الاثنين، فتح ممر بصرى الشام الإنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة من عصابات الهجري المتمردة التي خرقت، الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". اضافة اعلان





وذكرت "سانا" أن عصابات الهجري المتمردة شنّت هجمات على قوات الأمن الداخلي السوري في عدة محاور، وقصفت بعض القرى في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن.



وعلى إثر ذلك، أغلقت وزارة الداخلية السورية الممر بشكل مؤقت حفاظًا على حياة المدنيين.



وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن السوري استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها عصابات الهجري، وأمّنت المنطقة، وأوقفت الاشتباكات حفاظًا على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.