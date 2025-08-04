استئناف عمل ممر إنساني بريف درعا بعد تأمين المنطقة

وذكرت "سانا" أن عصابات الهجري المتمردة شنّت هجمات على قوات الأمن الداخلي السوري في عدة محاور، وقصفت بعض القرى في الريف الغربي لمحافظة السويداء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الأمن.
وعلى إثر ذلك، أغلقت وزارة الداخلية السورية الممر بشكل مؤقت حفاظًا على حياة المدنيين.
وأوضحت الوكالة أن قوات الأمن السوري استعادت السيطرة على النقاط التي تقدّمت إليها عصابات الهجري، وأمّنت المنطقة، وأوقفت الاشتباكات حفاظًا على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع الروسية: إسقاط 120 مسيرة أوكرانية وصاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع
-
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
-
روسيا: هجوم بمسيرات أوكرانية يشعل حريقا في محطة قطار في فولغوغراد
-
سلطات تشيلي تعلن العثور على جثث جميع العمال المفقودين جراء انهيار نفق داخل منجم للنحاس
-
عبد الله بن زايد: دعم الإمارات ثابت لتطلعات الشعب الفلسطيني
-
الداخلية السورية: اعتقال تاجر مخدرات خطير مرتبط بماهر الأسد
-
مدعٍ سابق بالجنائية الدولية: أدلة الإبادة الجماعية في غزة كثيرة جداً
-
فوتشيتش: قد ألتقي بوتين خلال زيارتي للصين في سبتمبر