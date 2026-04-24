استئناف محتمل لمحادثات واشنطن وطهران في باكستان قريبا

الوكيل الإخباري- قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة قد تستأنف قريبا في باكستان التي من المتوقع أن يصل إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة.

وذكر اثنان من المصادر أن فريقا أميركيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا للمحادثات المحتملة.



ولم تعلق واشنطن أو طهران مباشرة على هذا التقرير حتى الآن، لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في مؤتمر صحفي، في نفس الوقت تقريبا، إن أمام إيران فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع الولايات المتحدة.



وكان من المتوقع عقد الجولة الأخيرة من محادثات السلام الثلاثاء، لكنها لم تعقد.



وقالت إيران إنها ليست مستعدة بعد للالتزام بحضور المحادثات. ولم يغادر الوفد الأميركي برئاسة جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن.



ومدد ترامب من جانب واحد الثلاثاء، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.