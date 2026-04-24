الجمعة 2026-04-24 05:04 م

استئناف محتمل لمحادثات واشنطن وطهران في باكستان قريبا

الجمعة، 24-04-2026 04:47 م

الوكيل الإخباري- قالت ثلاثة مصادر باكستانية إن محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة قد تستأنف قريبا في باكستان التي من المتوقع أن يصل إليها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء الجمعة.

وذكر اثنان من المصادر أن فريقا أميركيا للدعم اللوجستي والأمني موجود بالفعل في باكستان استعدادا للمحادثات المحتملة.


ولم تعلق واشنطن أو طهران مباشرة على هذا التقرير حتى الآن، لكن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث قال في مؤتمر صحفي، في نفس الوقت تقريبا، إن أمام إيران فرصة للتوصل إلى "اتفاق جيد" مع الولايات المتحدة.


وكان من المتوقع عقد الجولة الأخيرة من محادثات السلام الثلاثاء، لكنها لم تعقد.


وقالت إيران إنها ليست مستعدة بعد للالتزام بحضور المحادثات. ولم يغادر الوفد الأميركي برئاسة جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي دونالد ترامب واشنطن.


ومدد ترامب من جانب واحد الثلاثاء، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين لإتاحة المزيد من الوقت للمفاوضين حتى يجتمعوا.

 
 


عربي ودولي هيغسيث: زرع إيران ألغاما سيشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار

عربي ودولي إيران.. مسارات بديلة لضمان الإمدادات أهمها عبر روسيا

عربي ودولي زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني إلى إسلام أباد مساء الجمعة

عربي ودولي استطلاع: 60% من الأمريكيين يعتبرون الحرب على إيران غير مبررة

الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة سيحتاج 10 مليارات دولار

عربي ودولي الصحة العالمية: إعادة إعمار قطاع الصحة في غزة سيحتاج 10 مليارات دولار



 
 






