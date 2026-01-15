استئناف محدود للطيران نحو طهران بعد إغلاق مؤقت للمجال الجوي الإيراني

وكانت إيران قد مددت، في وقت سابق، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها الحاصلة على تصريح، حتى الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، بعدما كان مقرراً أن ينتهي الإغلاق عند الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش.
ويأتي ذلك في أعقاب إشعار نُشر على موقع إدارة الطيران الاتحادية، أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتاً أمام جميع الرحلات الجوية، باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي، اعتباراً من الساعة 22:15 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.
وفي سياق متصل، قال مسؤول أميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذّرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأميركية إذا تعرضت إيران لقصف أميركي.
ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطراً كبيراً على حركة الطيران.
وأعلنت شركة إنديجو، أكبر شركة طيران هندية، أن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر بالإغلاق المفاجئ للمجال الجوي الإيراني.
كما عادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقاً لبيانات موقع فلايت رادار 24.
وأصدرت ألمانيا، الأربعاء، توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.
