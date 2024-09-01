استراليا: انقطاع الكهرباء عن عشرات الألاف جراء الأمطار الغزيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الأسترالية اليوم الأحد، انقطاع الكهرباء عن حوالي 30 ألف شخص في ولاية تسمانيا جنوب البلاد، جراء موجة باردة جلبت رياحًا مدمرة وأمطارًا غزيرة، مع صدور تحذيرات من حدوث سيول.

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وبحسب هيئة البث الأسترالية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات من السيول، وأكدت بأنها قد تتسبب في عزل سكان تسمانيا لعدة أيام، بينما تتأهب الولاية لموجة باردة أخرى متوقع حدوثها مساء اليوم، مع احتمال بأن تغمر المياه الممتلكات وتنقطع الطرق.