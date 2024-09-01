استراليا: انقطاع الكهرباء عن عشرات الألاف جراء الأمطار الغزيرة

وبحسب هيئة البث الأسترالية، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية تحذيرات من السيول، وأكدت بأنها قد تتسبب في عزل سكان تسمانيا لعدة أيام، بينما تتأهب الولاية لموجة باردة أخرى متوقع حدوثها مساء اليوم، مع احتمال بأن تغمر المياه الممتلكات وتنقطع الطرق.
وتلقت السلطات 330 طلبًا للمساعدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لخدمة الطوارئ.
وتقع تسمانيا على بعد 445 كيلومترًا من مدينة ملبورن، ونحو 40 بالمئة من الجزيرة عبارة عن مناطق برية أو محميات.
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