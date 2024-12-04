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استسلام جنود أوكرانيين من اللواء الرئاسي عند وصول الجيش الروسي إلى مواقعهم

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 12:29 م

الوكيل الإخباري- استسلم 7 جنود من اللواء الرئاسي التابع للقوات الأوكرانية، لقوات الجيش الروسي وسلموا الأسلحة التي كانت بحوزتهم عندما وصل الجنود الروس إلى المواقع التي كانت يشغلونها خلال المعارك.

وأفاد مراسل وكالة "تاس" أن استسلام الجنود الأوكرانيين السبعة وتسليم أنفسهم مع عتادهم الحربي تم في فيليكا نوفوسيلكا بجمهورية دونيتسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وأشار المراسل إلى أن الأسرى الأوكرانيين في أمان ويتلقون كل المساعدة اللازمة لهم.

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ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدتين تقع إحداهما في دونيتسك والأخرى في زابوروجيه، في حين بلغ إجمالي خسائر أوكرانيا خلال اليوم الماضي نحو 1640 جنديا.

 

RT

 
gnews

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