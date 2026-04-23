استشهاد الصحافية اللبنانية أمال خليل

01:00 ص

الوكيل الإخباري- استشهدت الصحافية اللبنانية امال خليل، الأربعاء، في الغارة التي إستهدفت بلدة الطيري جنوبي لبنان.





وفي وقت سابق الاربعاء ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أن سيارة للصليب الأحمر كانت تقل الصحافية زينب فرج من بلدة الطيري تعرضت لإطلاق نار معاد.





