الجمعة 2025-06-27 02:52 م
 

استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين بـ20 غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

علم لبنان
لبنان
 
الجمعة، 27-06-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-    استشهدت امرأة وأصيب 10 آخرون، بغارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مناطق عدة جنوبي لبنان، اليوم الجمعة.

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وقال مصدر لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، "إن سيارات الإسعاف انتقلت إلى أماكن الغارات التي استهدفت منطقة علي الطاهر والدبشة والجوار في منطقة جبل الشقيف". وأشار إلى أن "عدد الغارات ناهز العشرين".

 
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