استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على سيارة إسعاف بالقرب من بلدة رأس العين في صور جنوبي لبنان. كما ارتقى شهيد ثالث في غارة فجر اليوم على بلدة دير الزهراني.

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