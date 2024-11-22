استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "سلسلة غارات عنيفة شنت على مدينة صور وبلداتها، كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة ومنطقة حامول الموازية لبلدة البياضة لقصف مدفعي مباشر وعنيف."
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