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استشهاد ثلاثة أشخاص في غارات على جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 01:50 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبنانيان في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على سيارة إسعاف بالقرب من بلدة رأس العين في صور جنوبي لبنان. كما ارتقى شهيد ثالث في غارة فجر اليوم على بلدة دير الزهراني.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن "سلسلة غارات عنيفة شنت على مدينة صور وبلداتها، كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة وعلما الشعب وجبل اللبونة ومنطقة حامول الموازية لبلدة البياضة لقصف مدفعي مباشر وعنيف."

 
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