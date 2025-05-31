السبت 2025-05-31 12:35 م
 

استشهاد شاب بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 31-05-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد شاب في غارة جوية إسرائيلية اليوم السبت استهدفت سيارة في  جنوب لبنان.اضافة اعلان


ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "نفذت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني أدى إلى استشهاد شاب".

ولفتت إلى أنه "سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق لمروحيات إسرائيلية من نوع أباتشي في أجواء المنطقة".
 
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