استشهاد شاب بقصف إسرائيلي استهدف سيارته في جنوب لبنان

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "نفذت مسيرة إسرائيلية فجر اليوم عدوانا جويا في بلدة دير الزهراني أدى إلى استشهاد شاب".
ولفتت إلى أنه "سبق الاستهداف تحليق لافت ولأول مرة في هذا العمق لمروحيات إسرائيلية من نوع أباتشي في أجواء المنطقة".
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