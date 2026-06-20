استشهاد عسكري لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

وقال الجيش اللبناني في بيان إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات.
واعتبرت قيادة الجيش أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي حل من شأنه إعادة الاستقرار إلى لبنان، مؤكدة أن التصعيد طال مناطق واسعة من الجنوب وصولا إلى البقاع.
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