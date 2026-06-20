استشهاد عسكري لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

11:43 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش اللبناني، السبت، استشهاد أحد العسكريين جراء غارة إسرائيلية استهدفته على طريق كفررمان – النبطية، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر على مناطق واسعة من جنوب لبنان والبقاع. اضافة اعلان





وقال الجيش اللبناني في بيان إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة أسفرت عن سقوط المزيد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى أضرار واسعة في الممتلكات.



واعتبرت قيادة الجيش أن استمرار الهجمات الإسرائيلية يهدف إلى عرقلة أي حل من شأنه إعادة الاستقرار إلى لبنان، مؤكدة أن التصعيد طال مناطق واسعة من الجنوب وصولا إلى البقاع.









