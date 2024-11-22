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استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع

علم لبنان
لبنان
الجمعة، 22-11-2024 11:13 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن استشهاد مدير مستشفى الأمل في بعلبك، جراء غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على بعلبك في البقاع اللبناني.

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وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مستشفى الأمل أدت كذلك إلى استشهاد ستة من الموظفين كانوا مع مدير المستشفى وقت وقوع الغارة.

 
gnews

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