استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع

وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن الغارة الاسرائيلية التي استهدفت مستشفى الأمل أدت كذلك إلى استشهاد ستة من الموظفين كانوا مع مدير المستشفى وقت وقوع الغارة.
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