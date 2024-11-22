استشهاد مدير مستشفى و 6 موظفين في غارة اسرائيلية على البقاع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة، عن استشهاد مدير مستشفى الأمل في بعلبك، جراء غارة شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على بعلبك في البقاع اللبناني.

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